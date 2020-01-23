في مثل هذا اليوم 23 يناير من عام 2016 حقق فريق ليفربول فوزًا تاريخيًا على فريق نوريتش سيتي بنتيجة 5-4 في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
وشهدت المباراة تسجيل 9 أهداف من الفريقين وتقدم نوريتش بثلاثية مقابل هدف ليشعر المدرب يورجن كلوب أن المباراة بدأت تهرب من بين يديه قبل ان يعود الليفر للمباراة وتصل النتيجةإلى 4-4 .
وفي اللحظات الأخيرة من المباراة نجح ليفربول في اقتناص هدف الفوز الذي جاء بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لتهتز مدرجات الأنفيلد فرحًا بالفوز الصعب الذي حققه الفريق في تلك المباراة ..
شاهد ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زي النهارده.. ليفربول يفوز على نوريتش 5-4 في مباراة جنونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.