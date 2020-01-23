فيديو.. زي النهارده.. ليفربول يفوز على نوريتش 5-4 في مباراة جنونية

في مثل هذا اليوم 23 يناير من عام 2016 حقق فريق ليفربول فوزًا تاريخيًا على فريق نوريتش سيتي بنتيجة 5-4 في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وشهدت المباراة تسجيل 9 أهداف من الفريقين وتقدم نوريتش بثلاثية مقابل هدف ليشعر المدرب يورجن كلوب أن المباراة بدأت تهرب من بين يديه قبل ان يعود الليفر للمباراة وتصل النتيجة

إلى 4-4 .

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة نجح ليفربول في اقتناص هدف الفوز الذي جاء بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لتهتز مدرجات الأنفيلد فرحًا بالفوز الصعب الذي حققه الفريق في تلك المباراة ..

شاهد ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ..