كايو لوكاس يجتاز الكشف الطبي بنادى الشارقة

اجتاز اليوم الخميس، البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين الإماراتي السابق، الكشف الطبي تمهيداً انضمامه إلى نادي الشارقة. وحسمت إدارة نادى الشارقة صفقة البرازيلي كايو مقابل 1.5 مليون يورو، علي سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف. 1.5 مليون يورو، علي سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف. ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة. الساعات القليلة المقبلة. لعب كايو صاحب الـ ٢٥ عاما في أكثر من نادي ابرزهم كاشيما أنتلرز اليابانى، العين الإماراتي بنفيكا لشبونة البرتغالي. يحتل نادي الشارقة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد ٢٤ نقطة.

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