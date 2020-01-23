مدافع شاختار الأوكراني على رادار آرسنال

بدأ آرسنال الإنجليزي مفاوضاته مع شاختار دونيتسك الأوكراني لضم مدافعه الشاب ميكولا ماتفيينكو، لدعم خط دفاع الجانرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وذكرت صحيفة صن الإنجليزية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال وضع اللاعب الأوكراني صاحب الـ 23 عام، ضمن قائمة اهتماماته لدعم دفاع الفريق. لدعم دفاع الفريق. وواصلت أن آرسنال يجري مفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم خط الدفاع أبرزهم جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ الألماني. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن وكيل ماتفيينكو أكد أنه على اتصال دائم بمسئولي آرسنال، متمنيًا أن تنتهي المفاوضات بنجاح. متمنيًا أن تنتهي المفاوضات بنجاح. ويسعى آرسنال لتدعيم الفريق خلال الفترة الحالية بعدد من الصفقات، لتحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. يذكر أن ماتفيينكو ظهر لأول مرة مع شاختار في عام 2015، كما أن اللاعب لفت الأنظار بعد تألقه وارتبط اسمه بمانشستر سيتي بعدما قدَّمه ضد الفريق الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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