غداً.. سباحة بنها تشارك فى بطولة الجمهورية للثنائى بالاسكندرية

يشارك صباح غد الجمعة فريق السباحة بنادي بنها في بطولة الجمهورية للثنائي" سباحة - جري" المقامة في الإسكندرية. ويشارك فريق السباحة بنادي بنها بـ ٣٣ لاعب ولاعبة، في بطولة الثنائي والتي ستقام في المركز الأولمبي للقوات المسلحة، والجري علي ملعب استاد الاسكندرية، بقيادة هاني جودة مدير الحمام ونخبة من المدربين المميزين، بالإضافة لمدربي الجري محمد عبدالهادي ويوسف سعيد وحسام معروف. بطولة الثنائي والتي ستقام في المركز الأولمبي للقوات المسلحة، والجري علي ملعب استاد الاسكندرية، بقيادة هاني جودة مدير الحمام ونخبة من المدربين المميزين، بالإضافة لمدربي الجري محمد عبدالهادي ويوسف سعيد وحسام معروف. وذلك بدعم من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الرياضة وتحت رعاية مجلس إدارة نادي بنها بقيادة المحاسب احمد برهومة رئيس مجلس الإدارة .

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