بث مباشر مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد اليوم وكولتورال ليونيسا 23-1-2020 كأس إسبانيا

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد اليوم وكولتورال ليونيسا والتي ستقام مساء اليوم الخميس الموافق 23-1-2020 على ملعب رينو دي ليون في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم . الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم . موعد مباراة أتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة .. ستنطلق مباراة أتلتيكو مدريد اليوم ضد كولتورال ليونيسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت ليونيسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ويتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق بلال علام على أن يقود اللقاء الحكم خافير ألبيرولا روخاس . مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد اليوم وكولتورال ليونيسا ..

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