الأهلي يعلن قيد أليو بادجي محليًا وأفريقيًا خلال ساعات

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق محليًا، بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.
قال عبدالحفيظ إن الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الأفريقية، مؤكدًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي لإتمام عمليةقيد اللاعب.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع السنغالي أليو بادجي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من صفوف رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف السنة لتدعيم هجوم الفريق.
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