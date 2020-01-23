الميركاتو السعودي | الفرنسي كريم يودا يلتحق بصفوف الحزم

أعلن نادي الحزم السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع الفرنسي كريم يودا لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” إن اللاعب سينضم إلى الفريق بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم. وأوضح النادي أن العقود سيتم توقيعها بشكل نهائي خلال ساعات، بعد اجتياز اللاعب للفحوص الطبية. وإنضم يودا إلى الحزم قادمًا من راسينج سانتاندير الإسباني، ويبلغ من العمر 31 عامًا. Advertisements الحنفوش يدير مباراة الحزم والهلال جدول هدافي الدوري السعودي موسم 2020/2019 بث مباشر | اهداف مباراة الهلال والحزم فى الدوري السعودي

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