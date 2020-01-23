الميركاتو السعودي | اتحاد جدة يضم السواط لصفوفه

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، التوقيع مع عبد المجيد السواط لاعب خط الوسط بنادي التعاون.

وأكتفى الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت “تويتر”، بالإعلان عن صفقة السواط دون الإعلان عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بمدة العقد أو قيمة الانتقال.

يذكر أن السواط دخل الفترة الحرة من عقده مع نادي التعاون، والتي تجعله يوقع مع أي فريق، على أن يلتزم بإتمام مدة العقد حتى نهاية الموسم الجاري، مالم توافق إدارة النادي على انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي أواخر يناير .2020

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