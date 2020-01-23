كارتيرون: الزمالك لا يزال في دائرة المنافسة على لقب الدوري

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أنه لم يفقد الأمل في المنافسة علي لقب الدوري المصري رغم تصدر الأهلي لجدول ترتيب المسابقة المحلية.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس : “المهمة صعبة بالتأكيد خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الفترة الأخيرة والخسارة من مازيمبي كما أن هناك بعض القصور البدني لذلك قمنا بعمل شاق مع جميع اللاعبين في مختلف المراكز وبدأنا العودة للمسار الصحيح”.

وأضاف: “أعتقد أنني محظوظ بسبب رحلتي التدريبية خاصة بقيادة فريق بحجم الزمالك الفريق الكبير والعظيم، أخوض تحديًا رائعًا مع الزمالك بتجربة إستثنائية”.

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وأوضح : “لا أفكر في نتائج المنافس ..أقل شيء للزمالك أن يكون متصدرًا للدوري المصري ومنافسًا قويًا على دوري الأبطال ، كل شيء وارد في عالم كرة القدم ولكن المهم لي النظر لكُل مباراة بمفردها لدي لاعبين مستواهم عال وسنبذل قصارى جهدنا في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، والأهم بالنسبة لنا الفوز في كُل مباراة. عندما كنت مدربًا للوداد كان الفارق مع المتصدر 22 نقطة وأصبح الفارق في النهاية 4 نقاط فقط”.

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