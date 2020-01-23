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برشلونة يدفع ثمن تحامل نيتو على نفسه أمام إيبيزا

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي الإسباني اليوم الخميس أن حارس مرماه البرازيلي نيتو قد يغيب لفترة غير محددة بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها خلال الفوز على إيبيزا /2 1 مساء الأربعاء في كأس ملك إسبانيا.

وأوضح النادي الكاتالوني أن نيتو 30/ عامًا/ تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله كليمنت لينجليه في الدقيقة 50 لكن أكمل المباراة حتى النهاية.

برشلونة يخسر حارسه البرازيلي نيتو للإصابة (صور: Getty)

وأشار برشلونة إلى خضوع الحارس البرازيلي لمزيد من الفحوص الطبية في وقت لاحق اليوم لتحديد مدة غيابه.

وخاض نيتو مشاركته الرابعة مع برشلونة منذ انتقاله للفريق قادما من فالنسيا.

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