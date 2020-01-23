برشلونة يدفع ثمن تحامل نيتو على نفسه أمام إيبيزا

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن حارس مرماه البرازيلي نيتو قد يغيب لفترة غير محددة بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيسر تعرض لها خلال الفوز على إيبيزا /2 1 مساء الأربعاء في كأس ملك إسبانيا.

وأوضح النادي الكاتالوني أن نيتو 30/ عامًا/ تعرض للإصابة بعد التحامه مع زميله كليمنت لينجليه في الدقيقة 50 لكن أكمل المباراة حتى النهاية.

وأشار برشلونة إلى خضوع الحارس البرازيلي لمزيد من الفحوص الطبية في وقت لاحق اليوم لتحديد مدة غيابه.

وخاض نيتو مشاركته الرابعة مع برشلونة منذ انتقاله للفريق قادما من فالنسيا.

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