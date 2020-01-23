نتيجة مباراة النصر وبني ياس فى الدوري الإماراتي

يستقبل فريق النصر نظيره بني ياس مساء اليوم الخميس 23-1-2020، على ملعب آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي الإماراتي.
تنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر شاشة قناة ابوظبي الرياضية الاولى HD.
ويدخل النصر المباراة بمعنويات عالية عقب تتويجه الجمعة الماضي بكأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي، ويتطلع إلى الحفاظ على حظوظه كاملة في المنافسة على لقب الدوري، ولذلك لا يملك بديلاً عن الفوز في هذه المباراة.
ويحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 23 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، حقق الفوز فى سبع مباريات، وتعادل فى مبارتين، وتعرض لثلاث هزائم، ويسعى العميد إلى تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى النقطة 26 وتشديد الملاحقة على شباب الأهلي المتصدر.
بينما يدخل فريق بني ياس اللقاء وهو في المركز 11 برصيد 11 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى خمس، و كان قد تعرض لخمس هزائم، ويطمح الى تحقيق نتيجة ايجابية من أجل الاقتراب من المنطقة الدافئة والابتعاد عن المراكز المتأخرة.
يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى الموسم الماضي بالجولة 23 من دوري الخليج العربي، والذي شهد فوز النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب “آل مكتوم”.
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