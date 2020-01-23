عقوبات قاسية ضد هيرتا بيرلين ويونيون بعد شغب الجمهور في ديربي ألمانيا

تقبل نادي هيرتا برلين العقوبة المالية القياسية التي فرضت عليه من قبل الاتحاد الألماني كما يواجه يونيون برلين عقوبة مالية بسبب الأحداث التي وقعت خلال لقاءهما معًا في الدوري في نوفمبر الماضي.

وفرضت غرامة قدرها 190 ألف يورو (حوالي 210 ألف دولار) بحق هيرتا بعد أشعال الألعاب النارية في مدرجات الفريق قرب نهاية المباراة أمام يونيون، مما أدى لإصابة أحد المشجعين بإصابات طفيفة.

وسيتم تخصيص نحو ثلث الغرامة لرفع المعايير الأمنية والوقائية.

وتبلغ الغرامة المالية القياسية السابقة في الألمانية، 166 ألف يورو وفرضت على نادي ماينز.

وجرى تغريم يونيون 158 ألف يورو لكنه إستأنف ضد العقوبة أمام المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني.

وذكرت شرطة برلين عقب المباراة أن هناك ثلاثة أشخاص أصيبوا، وأنه تم إحتجاز أربعة أشخاص بشكل مؤقت، وأنها بدأت إجراءات جنائية في 24 قضية.

وتم تعطيل المباراة بعد دقائق قليلة من أنطلاق الشوط الثاني عندما ألقيت ألعاب نارية من مدرج جماهير هيرتا على ملعب يونيون برلين وغطى الدخان المرمى. كما ألقيت ألعاب نارية أخرى على الملعب مع نهاية المباراة وبالكاد جاءت بعيدة عن اللاعبين.

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وكان هناك العديد من المشاهد السيئة عقب أطلاق صافرة نهاية المباراة عندما قامت جماهير ملثمة من مدرج يونيون برلين بالتسلق على السياج خلف المرمى، وعلى ما يبدو كانوا يهددون بالركض إلى مدرج هيرتا في الجانب الآخر.

وقام لاعبو يونيون برلين بإقناع الجماهير بالعودة لمدرجهم خلف المرمى، ومنع رافال جيكيفيتش حارس يونيون بجسده العديد من الجماهير من المضي قدمًا إلى داخل الملعب قبل أن ينسحب الجميع.

وفاز يونيون 1 / صفر من ركلة جزاء سجلها سيبستيان بولتير.

وقال بولتير إنه علم بعد المباراة أن طفليه وصديقته كادوا أن يصابوا من إحدى الألعاب النارية من مدرج هيرتا برلين ووصف الأمر “بالسيء وغير المقبول”.

وذكر نادي هيرتا بعد المباراة، أنه لا يمكن التسامح مع إلقاء الألعاب النارية على الملعب وفي المدرجات وأنه سيجري ، مثل يونيون، حواراً مع الجماهير لمنع حدوث مثل هذه الأحداث في المستقبل.

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