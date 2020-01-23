نتيجة مباراة الأهلي والرائد فى الدوري السعودي

يستضيف فريق الرائد نظيره أهلي جدة فى إطار منافسات قمة الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الخميس 23-1-2020، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

تنطلق المباراة عصر اليوم فى تمام الساعة 19:10 بتوقيت مصر، 20:10 بتوقيت مكة، 17:10 بتوقيت جرينتش، وستنقل المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية الأولي.

ويحتل أهلى جدة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، متساويًا مع الرائد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط، ليأتى الفريقان خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة والنصر الوصيف برصيد 30 نقطة.

ويسعى الأهلى لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى الدوري السعودي أمام الرائد، بعدما تفوق على أبها فى الجولة الماضية بثلاثة اهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، كما حجز “الراقى” مقعده فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة ليضرب موعدًا ناريًا مع النصر.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الموسم الماضي فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالجولة 25، والذي شهد فوز الرائد بنتيجة 5-4 فى مباراة مثيرة كان نجمها الأول” صالح الشهري” بتسجيله سوبر هاتريك.

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