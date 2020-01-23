نتيجة مباراة العين وخورفكان فى الدوري الإماراتي

يحل فريق العين بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، ضيفاً على خورفكان اليوم الخميس 23-1-2020، على ملعب “نادي اتحاد كلباء”، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإماراتي.

وتنطلق مباراة العين وخورفكان فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة “أبو ظبي الرياضية” بأداء صوتي للمعلق أحمد الحامد.

يدخل العين مباراته محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، حصدهم خلال 12 جولة، من 6 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم، ويبتعد بفارق نقطتين عن نادي النصر والجزيرة رابع وثالث الترتيب على التوالي.

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في السياق ذاته، يتواجد فريق خورفكان في المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة المحلية وبرصيد 4 نقاط فقط، حصدهم خلال 12 جولة، ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار إذ تعادل في 4 مباريات وخسر 8 آخرين.

يذكر ان آخر لقاء بين الفريقين كان فى كأس الخليج العربي الإماراتي يوم 28-11-2019 ضمن منافسات المجموعة الاولي، والذي شهد فوز فريق خورفكان بنتيجة 4-2، فى المباراة التي اقيمت على ملعب خالد بن محمد بنادي الشعب.

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