اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وكولتورال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش اتلتيكو مدريد LIVE

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يخوض فريق أتلتيكو مدريد مباراة مهمة أمام فريق كولتورال ليونيسا، على استاد مملكة ليون، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير الجاري.

وسوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الرياضية، والرياضية السعودية.

يخوض فريق أتلتيكو هذه المباراة قادمًا من هزيمة صعبة في الدوري الإسباني أمام إيبار بهدفين نظيفين، ويسعي خلال هذه المباراة إلى تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

ويعتبر فريق كولتورال ليونيسا منافس جيد في هذه المباراة لأتلتيكو حيث أنه يقدم مستويات جيدة للغاية في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية.

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وكولتورال ليونيسا..

22:00 بتوقيت مصر

23:00 بتوقيت السعودية