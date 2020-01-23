رياضة | زيدان يوجه ضربة قاضية لنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه ضربة قاضية لنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صدمة قوية لنجم الفريق الإسباني الشاب إبراهيم دياز عقب تألقه أمس أمام يونيونستاس سالامنكا في دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إبراهيم دياز يعتبر من أقل اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد في الموسم الحالي، وأنه على الرغم من ذلك، رفض الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لرغبته في الصراع وإقناع زيدان بقدراته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان اعتمد على إبراهيم دياز في مباراة يونيونستانس سالامنكا بعد أن دفع به في الدقيقة 52 وتمكن النجم الإسباني من صنع الفارق بعد تسببه في الهدف الثاني لريال مدريد بالإضافة إلى تسجيله للهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عبر مجهود فردي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات المدير الفني الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة جاءت صادمة عندما أكد على أن تألق إبراهيم دياز لن يغيّر من وضعه الحالي شيء خصوصاً وأن المباراة كانت أمام منافس متواضع.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"أنا سعيد بما فعله دياز والأهداف التي سجلها، نحن هنا لفعل هذه الأمور، هذه المباراة لا تغيّر الأمور والجميع يعرف وضعه".