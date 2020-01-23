رياضة | حسين فهمي: تجربة الأولمبياد الخاص ثرية إنسانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين فهمي: تجربة الأولمبياد الخاص ثرية إنسانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، أن تجربة وجوده برفقتهم كانت ثرية للغاية على المستوى الإنساني.

وأضاف "فهمي" أنه مؤمن بقدرات لاعبي الأولمبياد الخاص وأنهم يمتلكون عزيمة وقدرات فائقة مشيرا إلى أنه لم يجد منهم إلا كل تحدي وإصرار على بذل الجهد ومواصلة مشوارهم الناجح.

واختتم حسين فهمي تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بكشف آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بالألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام لاولى مرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية، أنه متفائل بأن البطولة ستشهد زخم شديد واهتماما من الجميع.

ويشارك في الدورة 800 لاعبا ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".