رياضة | رسميًا.. الأهلي يقيد بادجي في القائمة المحلية وجاري قيده إفريقيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الأهلي يقيد بادجي في القائمة المحلية وجاري قيده إفريقيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر الجديد في قائمة الفريق المحلية.

وأضاف عبد الحفيظ بأن الساعات القليلة المقبلة تشهد قيد اللاعب في القائمة الإفريقية وإتمام هذه العملية.

وتم قيد اللاعب السنغالي بدلًا من وليد أزرو الذي رحل للاتفاق السعودي لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان الأهلي قد تعاقد مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة ٤ مواسم ونصف مقابل ٢ مليون يورو.