رياضة | استبعاد كاسونجو وجمعة و5 لاعبين من قائمة الزمالك ضد مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد كاسونجو وجمعة و5 لاعبين من قائمة الزمالك ضد مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وعبد الله جمعة للإصابة وكاسونجو لعدم الجاهزية ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد وكريم بامبو ومحمد صبحي لأسباب فنية من قائمة فريقه لمباراة مازيمبي الكونغولي غدًا في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخرج الكونغولي كابونجو كاسونجو من قائمة الزمالك ومازيمبي لعدم اكتمال جاهزيته ورغبة كارتيرون في الوصول به لأعلى فورمة.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب من أجل تجهيزه لخوض اللقاءات خلال الفترة المقبلة.

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وأعاد الزمالك مهاجمهم الكونغولي مؤخرا وقيده بشكل رسمي في قائمة الفريق لسد النقص في الخط الهجومي.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي في التاسعة من مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب السلام الدولي.