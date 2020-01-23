رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي بطل الكونغو في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة.

وضمت القائمة.. محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام في خط الدفاع.

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طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف اوباما - احمد زيزو - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

وشهدت القائمة استبعاد كاسونجو مهاجم الفريق الذي عاد لقائمة الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته للوداد البيضاوي، بالإضافة لاستبعاد عبد الله جمعة للإصابة.