رياضة | عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بعض ملامح أداء السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد في تدريب الفريق بعد التعاقد معه قادمًا من رابيد فيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وامتاز بادجي بقدرته على لعب دور المحطة في خط الهجوم حتى يأتي القادمون من الخلف وهو ما يحتاجه الأهلي في خاصة المباريات التي تشهد بعض التكتلات الدفاعية للمنافسين لكن عابه الرعون في إنهاء اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وحرص رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي على توجيه اللاعبي خاصة أليو بادجي خاصة في مسألة إنهاء الهجمة بشكل صحيح.

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وحدد رينيه فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً للاعب حتى يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد أن تم التعاقد معه في قاربت قيمتها على الـ100 مليون جنيه.

ويستعد الأهلي لمباراة النجم الساحلي التونسي والمقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دورى أبطال إفريقيا.