رياضة | تأهل 9 أندية لنهائيات دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهل 9 أندية لنهائيات دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تأهل 9 مركز شباب إلى نهائيات دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، في إطار منافسات نهائيات المحافظات بدوري مراكز الشباب النسخة السابعة.

وأضافت وزارة الشباب في بيان لها: أن مركز شباب كفر الباجور، التابع لمحافظة المنوفية، تأهل على حساب كفر ربيع، كما تأهل مركز شباب أبو زنيمة، بجنوب سيناء على حساب المزينة، وتأهل مركز شباب العمراوي بالإسكندرية على حساب مركز شباب الأنفوشي، وحسم مركز شباب سبورتنج تأهله عن محافظة بورسعيد.

وأشارت إلى أن مركز شباب أبوتشت حقق فوزًا غاليًا على كوم الضبع وتأهل عن قنا، وعن الفيوم تأهل مركز شباب فرحات، ومركز شباب المنيرة عن الوادي الجديد، وابوقطفة عن محافظة كفر الشيخ.



وتجري قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة، الأثنين المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، بمسرح الوزارة، والتي سيتم فيها إجراء القرعة بين أبطال المحافظات بالإضافة إلي قرعة بين أفضل خمس فرق صاحبة المركز الثاني بالدوري.