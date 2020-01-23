رياضة | عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، الجدل حول مصير مدرب الفريق النرويجي أولي جونار سولشاير بعد مواصلة النتائج السلبية.

وكان مانشستر يونايتد، قد خسر بنتيجة 0-2 أمام بيرنلي، أمس الأربعاء، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة مانشستر يونايتد ليس لديها أي نية لإقالة سولشاير، مشيرة إلى أن المدرب النرويجي يحصل على كل الدعم الإداري ومن اللاعبين رغم تعرض الفريق للخسارة الرابعة هذا العام.

وتابعت الشبكة العالمية، أن مانشستر يونايتد هذا الموسم، قدم حقق أسوأ مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث جمع النقاط منذ أكثر من 30 عامًا، ورغم ذلك تتمسك الإدارة باستمرار المدرب النرويجي.

وأشارت الشبكة، أن مسئولي الشياطين الحمر يحاولون إعادة بناء الفريق للعودة إلى القمة، ويدركون أن العملية لن تكتمل بين عشية وضحاها.