رياضة | كيبا مهدد بالرحيل عن تشيلسي لاستقدام هيندرسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيبا مهدد بالرحيل عن تشيلسي لاستقدام هيندرسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى فريق تشيلسي مهدداً مع قلعة البلوز في المستقبل.

وسأم المدير الفني للفريق فرانك لامبارد من مستوى كيبا في الفترة الحالية، حيث أشارت إحصائية لدخول 16% من التسديدات الموجهة لمرمى تشيلسي في الشباك، وهو المعدل الأعلى بين حراس الفريق منذ بداية عهد أبراموفيتش في عام 2003.

كما كثرت أخطاء كيبا خلال مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في ضياع عديد النقاط.

وذكرت تقارير إنجليزية، برغبة تشيلسي في ضم حارس مانشستر يونايتد دين هيندرسون والذي يقضي فترة إعارة ناجحة مع فريق شيفيلد يونايتد في الوقت الحالي.

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ووفقاً لصحيفة تايمز البريطانية، فإن لامبارد يستهدف ضم حارس جديد في الصيف المقبل، ويضع الإنجليزي الشاب على رأس أولوياته.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يترك هيندرسون بسهولة لفريق منافس مثل تشيلسي، الأمر الذي قد يصعب الصفقة بعض الشئ.

وأضافت تقارير أخرى، أن حارس نادي بيرنلي نيكي بوبي هو المرشح البديل لهيندرسون في حالة إنهيار المفاوضات مع صاحب الـ 22 عاماً.

يذكر أن كيبا إلتحق بصفوف البلوز في صيف عام 2018 في أعقاب رحيل الدولي البلجيكي تيبو كورتوا لريال مدريد، حيث إنضم من أتليتيك بلباو مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، كأغلى حارس مرمى في التاريخ.