رياضة | برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي برشلونة الإسباني ضم مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، عوضاً على المصاب لويس سواريز، والذي سيغيب لنهاية الموسم الجاري.

وبرز اسم مهاجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا رودريجو مورينو، كأبرز الأسماء المرشحة لتعويض سواريز في الوقت الحالي.

ووفقا. لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لضم رودريجو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مسئولي برشلونة سيجتمعون بوكيل اللاعب خورخي مينديز من أجل الإسراع بإتمام الصفقة قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية بنهاية هذا الشهر.

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وتبدو عملية ضم مورينو أسهل نسبياً، من فكرة ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال، وتيمو فيرنر هداف فريق لايبزج الألماني.

ويرفض أرسنال التخلي عن قائده أوباميانج في الوقت الحالي، رغم عدم قيامه بتمديد تعاقده حتى الآن، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم 2020/2021.

كما يبدو فيرنر غير مرشح للخروج من لايبزيج في الشتاء الحالي، ويفضل الإنتظار للصيف، والإلتحاق بمواطنه يورجن كلوب في ليفربول في الصيف المقبل.

وتجاوز برشلونة عقبة إيبيزا بصعوبة شديدة يوم أمس الأربعاء بهدفين لهدف، في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.