رياضة | رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على توجيه الشكر لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد الموافقة على إعارة الثنائي صلاح محسن، ومحمد عبدالمنعم، لاعبا الفريق الأحمر.

ونشر "عامر" اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة شكر للخطيب قائلا: "شكراً بيبو".

وأعلن فرج عامر منذ دقائق ضم الثنائي الأهلاوي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان الأهلي قد ضم صلاح محسن، من نادي إنبي، في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ الدوري الممتاز، حيث بلغت قيمتها 40 مليون جنيه.