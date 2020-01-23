شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مانشستر يونايتد وبيرنلي: خيبة مستمرة وسقوط غير مسبوق منذ 58 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره أمام فريق بيرنلي بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن مباريات الجولة 24 من البريميرليج.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمته الثانية على التوالي والثامنة بشكل عام في الدوري هذا الموسم، ليهدر الفريق فرصة تقليص الفارق مع تشيلسي الرابع (40 نقطة) إلى 3 نقاط فقط مع سقوط مخيب جديد لفريق الشياطين الحمر، ليستمر الفريق في المركز الخامس بفرق 6 نقاط كاملة عن المركز المؤهل لدوري الأبطال.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بفضل هدف من النيوزلندي كريس وود الذي سجل هدفه رقم 31 في البريميرليج، والـ30 بالتخصص من داخل منطقة الجزاء.

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وتعقدت الأمور أكثر على أصحاب الأرض بتسجيل المهاجم الإنجليزي جاي رودريجيز الهدف الثاني بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل مع 3 فرق مختلفة ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد (مع ساوثهامبتون، ويست بروميتش ألبيون وبيرنلي)، بعد المهاجم الإنجليزي دارين بينت، الذي كان سجل مع 4 فرق مختلفة (أستون فيلا، سندرلاند، توتنهام وفولهام).

وحقق بيرنلي انتصاره الثاني على التوالي ليبتعد عن منطقة الهبوط بـ7 نقاط كاملة بفضل أداء الفريق في آخر جولتين، محققًا انتصاره الأول على الإطلاق في ملعب أولد ترافورد في تاريخ البريميرليج، والفوز الأول للنادي في معقل الشياطين الحمر منذ 58 عامًا، وبالتحديد من الفوز بنتيجة 5-2 في عام 1962.

وتلقى المدرب أولي جونار سولسكاير خسارته رقم 12 كمدرب دائم لليونايتد في البريميرليج، وهو العدد الذي يفوق عدد انتصارات الفريق تحت قيادته الدائمة في المسابقة (11).

وأنهى المدرب شون دايتش عقدته ضد مانشستر يونايتد محققًا الفوز على الشياطين الحمر لأول مرة سواء داخل قواعد فريقه أو خارج قواعد فريقه، لينجح المدرب الإنجليزي من هزيمة 27 خصم من أصل 29 لعب ضدهم خلال مسيرته في المسابقة مع بيرنلي، بدون نجاح ضد أرسنال (9 مواجهات) وشيفيلد يونايتد (1).

وتلقى المدرب سولسكاير هزيمتين على التوالي في الدوري مع مانشستر يونايتد للمرة الثانية فقط في مسيرته مع الفريق في المسابقة، بعد أبريل 2019.