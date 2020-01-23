شكرا لقرائتكم يوفنتوس يعبر روما بثلاثية ويتأهل إلى نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل يوفنتوس مشواره في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما صعد للدور قبل النهائي في البطولة، إثر فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على ضيفه روما يوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 26، ليواصل تألقه مع الفريق الملقب بالسيدة العجوز في الفترة الأخيرة.

وسجل رونالدو 13 هدفاً، في آخر 10 مباريات مع يوفنتوس في جميع المسابقات، حيث فشل في التسجيل خلال لقاء الفريق أمام لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالي فقط.

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ويعد هدف رونالدو هو الأول له في بطولة كأس إيطاليا، منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018، لتصبح هذه هي البطولة الخامسة عشرة التي تستقبل أهدافا من النجم البرتغالي من أصل 17 مسابقة شارك فيها خلال مسيرته الرياضية.

وأضاف رودريغو بيتانكور وليوناردو بونوتشي الهدفين الثاني والثالث ليوفنتوس في الدقيقتين 38 و45، فيما أحرز روما هدفه الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

ويعد هذا هو الفوز الثاني ليوفنتوس على روما في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب على فريق العاصمة الإيطالية 2 - 1 في 12 يناير الحالي.