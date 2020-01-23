’’حارس وحيد وغياب نجم الفريق‘‘.. الأزمات تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

كتب: ضياء السقا

تعرض النجم الساحلي التونسي، لأزمة جديدة بعد تأكد غياب مهاجم الفريق المخضرم ياسين الشخاوي، عن مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي، نظيره النجم التونسي، في التاسعة، مساء الأحد المقبل، على ملعب السلام.

وبحسب صحيفة "المغرب" التونسية، فإن الشيخاوي سيغيب عن المباراة المرتقبة بسبب المرض.

وكان الشيخاوي قد سجل هدف فوز فريقه على الأهلي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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وكان النجم الساحلي، قد تعرض لأزمة كبيرة في مركز حراسة المرمي، حيث سيخوض الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق مباراة الأهلي بحارس وحيد، وهو الحارس أشرف كرير، وذلك بعد إيقاف الحارس الأساسي مكرم البديري بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة الماضية أمام الهلال السوداني، وإصابة الحارس الثالث وليد كريدان، بحسب صحيفة "تونس الرقمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريدو سيضع لاعب الوسط إيهاب المساكني كحارس بديل في المباراة تحسبا لأي طوارئ خلال مواجهة الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة النجم الساحلي من أجل الاقتراب خطوة نحو بلوغ مرحلة المجموعات، حيث في حال فوز الفريق الأحمر على حساب النجم مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم سيكون ممثل مصر تأهل للدور المقبل.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، يليه الأهلي وصيفا بـ7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ6 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة.