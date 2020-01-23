بعد أن أنهى فايلر مسيرته مع الأهلي.. حقيقة رحيل صالح جمعة إلى الزمالك

كتب: ضياء السقا

أعلن السويسري، ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، قراره النهائي بخصوص لاعب وسط الفريق، صالح جمعة، مشيرا إلى أنه "لن يكون له أي دور معه".

وأوضح فايلر في مؤتمر صحفي عقب لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية بالدوري، أنه علم بالحوار الصحفي الذي أجراه اللاعب مؤخرا وحديثه عن عدم مشاركته مع الفريق، واختتم المدير الفني السويسري كلامه أنه يتمني للاعب مستقبل ناجح في فريق آخر.

ولم يكن خروج جمعة من حسابات فايلر بالأمر الجديد، حيث لم يشارك لاعب الوسط في أي مباراة منذ قدوم المدرب السويسري مطلع الموسم الحالي، لكن رد فعل اللاعب عن استبعاده وغيابه عن التدريبات إضافة إلى التصريحات الإعلامية التي أدلى بها خلال الأيام السابقة، كلها أمور عجلت باتخاذ قرار نهائي برحيله.

حقيقة رحيل صالح إلى الزمالك

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وبعد انتهاء مسيرة اللاعب مع الأهلي بعد 4 سنوات ونصف، ترددت أنباء بأن نادي الزمالك يسعى للحصول على خدمات صانع الألعاب، مستعينا بشقيقه في النادي الأبيض عبدالله جمعة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من صالح، أن اللاعب رفض فكرة خروجه على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، واشترط الخروج على سبيل البيع النهائى إلى نادٍ آخر، بعد تفاقم أزمته مع النادى الأحمر بسبب تصريحاته الأخيرة عن تعرضه للظلم وعدم المشاركة حتى فى التقسيمات خلال المران.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن صالح جمعة رفض أيضاً الانضمام إلى نادي الزمالك، حفاظاً على علاقته بجماهير النادى الأهلى.

وانضم صالح جمعة للأهلي في يوليو من عام 2015 ، حيث قضى لاعب الوسط 4 سنوات ونصف مع الفريق الأحمر، لكنه خرج خلال تلك الفترة للإعارة لمدة سنة ونصف إلى فريق الفيصلي السعودي في يناير 2018، لكنه عاد للأهلي مرة أخري في سبتمبر من نفس عام رحيله بعد فسخ عقده مع الفريق.

وخاض اللاعب مع الأهلي 69 مباراة فقط خلال 4 مواسم في جميع البطولات المحلية والأفريقية، سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 13 آخرين.