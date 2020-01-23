شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: 4 لاعبين من المنتخب الأولمبى فى معسكر الفراعنة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد معوض، مدرب مساعد منتخب مصر، أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى يتابع جميع اللاعبين فى الدورى المصرى، لاختيار العناصر التى تستطيع تقديم الإضافة للمنتخب فى المرحلة المقبلة.

وقال معوض لـ"الخليج 365"، إن الجهاز الفنى سيضم 4 لاعبين على الأقل من المنتخب الأولمبى، وتحديدا الذين يشاركون مع أنديتهم فى الدورى بعد تحقيق حلم الأولمبياد.

ورفض معوض الحديث عن أسماء بعينها، مشيرا إلى أن رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان على سبيل المثال يستحقون الانضمام للمنتخب فى المعسكر المقبل.

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ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو فى مارس المقبل فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2021، بعدما تعادل الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

وأقيمت، الثلاثاء الماضى، قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.