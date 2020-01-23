شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يبرز رقص "الحضرى والدوخة" على عارضة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صفحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تويتر رقص عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق على العارضة فى أمم أفريقيا 2006 ورقص عز الدين دوخة حارس الجزائر فى 2019.

وكان منتخب مصر حصل على لقب أمم أفريقيا 2006، بينما حصلت الجزائر على لقب أمم أفريقيا 2019.

وعلقت صفحة الكاف على صورة لرقص الحضرى والدوخة قائلة، "سحرٌ معينٌ لعارضة مرمى استاد القاهرة يدفع أبطال أمم أفريقيا لاعتلائها"، اذكر مرة دفعتك فرحة الفوز للرقص.

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ومنذ أيام حظى عصام الحضرى، أسطورة كرة القدم وحراسة المرمى فى مصر وأفريقيا، بإشادة نجوم الساحرة المستديرة والمدربين والمواقع الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والأفريقى "الكاف" بمناسبة عيد ميلاده الـ47.

واحتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على صفحته الرسمية على "تويتر"، بعيد ميلاد عصام الحضرى، وسلط الضوء على الرقم القياسى لـ"السد العالى" صاحب الرقم القياسى لأكبر لاعب يشارك فى تاريخ كأس العالم بظهوره فى مونديال 2018 الذى أقيم فى روسيا وعمره 45 و161 يوما وكتبت "عيد ميلاد سعيد عصام الحضرى".

وحفر عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.