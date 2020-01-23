شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينقل المنتخب الأولمبى عمار حمدى من الأهلى إلى إنبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو نادى إنبى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الأهلى للحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلى الصاعد فى يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تنتهى بنهاية الموسم الحالى.

ولا يشارك عمار حمدى مع الأهلى حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأمر الذى جعل عمار حمدى يطلب الرحيل للحفاظ على حظوظه فى التواجد مع المنتخب الأولمبى المشارك بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما كان أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر وتوجت مصر بلقبها.

وينضم عرض إنبى لعرض الاتحاد السكندرى، حيث يرغب زعيم الثغر فى ضم اللاعب مستغلا تألقه الموسم الماضى بقميص الاتحاد حينما كان معارا من الأحمر للاتحاد، ورغم رغبة عمار فى اللعب للاتحاد إلا أن حلمى طولان المدير الفنى لإنبى يعول على علاقته القوية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لحسم الصفقة للفريق البترولى، حيث يرتبط طولان بعلاقة قوية مع عبد الحفيظ منذ أن لعب الأخير تحت قيادة الأول فى المنتخب الأولمبى قبل سنوات.

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وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى العروض التى تلقاها عدد من نجوم الفريق ومنهم عمار حمدى الذى تلقى عروضًا من أندية إنبى والاتحاد السكندرى وسموحة، خاصة بعد خروجهما من حساب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وعدم اعتماده عليهما فى مباريات الفريق منذ توليه المسئولية وتبحث لجنة التخطيط عدة أمور خاصة بـ صفقات الأهلى خلال الفترة المقبلة.

لجنة الكرة بالنادى الأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجارى وعدم الموافقة على العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية، وفى مقدمتها سموحة، وترى لجنة الكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة أنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسرى رينيه فايلر الذى تولى تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضى، وتؤكد اللجنة أنه من الأفضل أن يتم الاستغناء عن أحد مهاجمى الفريق الأخرين وبالأخص مروان محسن، باعتبار أن صلاح محسن أفضل منهما لو حصل على فرصة وتم دعمه جيدًا من خلال المشاركة المُستمرة .

وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة فى مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسرى الذى سبق وألمح لرغبته فى رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسرى مؤخرًا لإدارة الأهلى حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب فى الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.