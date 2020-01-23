شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم 18 لاعبًا لمواجهة مازيمبى ويستبعد السعيد وجمعة وبامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وجاء قائمة الزمالك كالتالى:

محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى فى خط الوسط.

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ومصطفى محمد فى خط الهجوم.

واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون كلا من إمام عاشور لعدم قيده أفريقيا، وعبد الله جمعة للإصابة، والكونغولى كاسونجو لعدم الجاهزية، ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام وعمر السعيد، وكريم بامبو ومحمد صبحى لأسباب فنية.

وخاض الزمالك مرانه الأخير اليوم والذى بدأ بفقرة تأهيلية خفيفة لمدة 5 دقائق بالجرى حول الملعب أعقبها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، تؤدى كل منها تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة وبدون تحت إشراف المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون، كما أجرى عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك عدة تدريبات لرباعى الحراس محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى وظهروا بأفضل استعداد وتركيز، عقب تلك الفقرة شارك الثنائى أبوجبل وعواد فى التقسيمة بصحبة اللاعبين، فى حين واصل جنش وصبحى التدريبات تحت قيادة عبد السلام وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على إجراء تقسيمة قوية بالجزء الأخير من الملعب قادها استعدادا لمواجهة مازيمبى، ووجه المدير الفنى للزمالك خلال التقسيمة بعض التعليمات الفنية للاعبين كذلك حرص على إيقافها فى بعض الأحيان لتصحيح بعض الأخطاء لتجنب أية عقبات قبل مواجهة الغد.

وسيدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب المران استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى التى سيقودها الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.