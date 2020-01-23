شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تفاصيل 60 دقيقة لصالح جمعة داخل الأهلى وجلوسه مع شخص وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد سوبر كورة تفاصيل وكواليس 60 دقيقة قضاها صالح جمعة، لاعب وسط النادى الأهلى، داخل القلعة الحمراء، اليوم الخميس، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وحضر صالح جمعة لمقر النادى الأهلى صباح اليوم، وفقا للموعد المحدد من جانب الجهاز الفنى لأداء اللاعبين التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يجلس صالح جمعة مع أى شخص خلال تواجده داخل النادى الأهلى بخلاف شخص وحيد فقط.

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وشهدت الأيام الماضية، خلافا حادا بين السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، وصالح جمعة بعد تصريحات اللاعب التى هاجم فيها مديره الفنى وأتهمه بتجاهله ومعاملته بطريقة سيئة، ليرد عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والمقاولون بأنه يتمنى التوفيق للاعب لكن فى نادى آخر.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.