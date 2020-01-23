شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يختتم معسكره المفتوح استعدادا لمواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره المفتوح عصر اليوم بأداء المران على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى، فى إطار استعداداته لخوض مباراة العودة أمام نظيره المغربى المقرر لها الثانى من فبراير المقبل بالمغرب المقرر إقامتها بمدينة سلا بملعب بوبكر عمار.

وقرر حسين عبد اللطيف تقسيم لاعبات الفريقين وإقامة مباراة بينهن اليوم بدلا من خوض مباراة وديه أمام أحد الفرق تجنبا لإصابة اللاعبات.

ومنح الجهاز الفنى راحة للاعبات غدا، الجمعة، لينطلق بعدها المعسكر المغلق السبت وحتى موعد السفر، وأعلن المدير الفنى أن المعسكر الأخير لن يضم سوى 19 لاعبة فقط هن المرشحات للسفر لأداء مباراة العودة.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية للاعبات، عدم وجود مستحيل فى كرة القدم وطالبتهن بالتركيز وعدم تكرار أخطاء مباراة الذهاب وتمثيل مصر بشكل مشرف مهما كانت نتيجة مجموع المباراتين.

وألغى الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، فكرة إقامة مباراة ودية اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام المغرب فى التصفيات المؤهلة لمكأس العالم للسيدات، وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بتقسيمة بين اللاعبات المتواجدات داخل المعسكر الحالى.

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وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم فاكسا من نظيره المغربى يفيد بتحديد ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا لإقامة المباراة وحدد الاتحاد المصرى يوم 30 يناير موعد لمغادرة أرض الوطن والتوجه للمغرب لأداء المباراة.

وتقام تدريبات المنتخب بنادى اتحاد الشرطة بالدراسة ويضم المعسكر فرح سمير وإلهام هانى وحبيبه خالد وندى إبراهيم الغريب ومروة طلعت ونادين غازى ونادين الشافعى ودانا ندى وليلى شريف وندى عماد وليلى زاهر وهدى شكرى ونادية رمضان وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وهنا وجيه وملك تامر وجيداء المستكاوى وملك شوكت وبسمة محمد وندى خالد وإسراء فرج وإيمان حسن ويارا ياسر وأمل ناصر.

ويغيب عن صفوف الفريق أميرة محمد ورنا هشام وسيلينا صاروفيم لظروف الدراسة.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة حسين عبد اللطيف لعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراة الذهاب أمام المغرب وشدد على اللاعبات بضرورة التركيز جيدًا من أجل عدم تكرارها.