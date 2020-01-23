شكرا لقرائتكم خبر عن "Back to hard work".. الأهلى يواصل استعداداته للنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للنجم الساحلى ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلى للفوز، لمواصلة مسيرته نحو التأهل لدور الـ 8.

ونشر حساب النادى الأهلى عبر تطبيق "تيك توك"، جانبا من التدريبات الجماعية للفريق، وعليه تعليق "Back to hard work"

@alahly Back to hard work! #yallayaahly♬ Mine - Bazzi

وحدد رينيه فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى، وطلب من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار 5 أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

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ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة النجم الساحلى المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

وقام مسئولو النادى الأهلى بتحويل 500 ألف يورو لنادى رابيد فينا النمساوى تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليونى يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلى مع اللاعب السنغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري