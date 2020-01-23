شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الفرنسي: «زيدان» قد يتولى القيادة الفنية للديوك بعد مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جرايت، إن أسطورة منتخب بلاده والمدير الفني الحالي لريـال مدريد زين الدين زيدان قد يتولى تدريب الديوك عقب مونديال 2022 بقطر.
وأوضح، في حديث لقناة +Canal الفرنسية: «اليوم الذي يقرر فيه ديديه (ديشامب) الرحيل أو عدم تجديد عقده، وفي حال كان زيدان متاحًا فسيكون هو الرجل الذي يتولى المهمة».
وأضاف: «هناك قطر، وديديه سيكون هناك ثم ربما بعد ذلك (سيتولى زيدان)، لا أعلم».
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