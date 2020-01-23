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ساديو ماني: «سأضحي بنفسي من أجل فوز ليفربول بالألقاب»

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، استعداده التضحية بنفسه من أجل نجاح فريقه مؤكدًا أنه ينتظر المثل من زملائه.

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وأوضح «ماني»، في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: «حتى ينجح الفريق وأنجح كذلك، أعتقد أن علي التضحية بنفسي لأقدم كل شيء ممكن للفريق وبالتأكيد سيفعل كل اللاعبون المثل».

وأضاف: «بالتأكيد حققنا أشياءً ونريد تحقيق المزيد وأشياءً كبيرة مع النادي، نريد الفوز بالبطولات، ودوري الأبطال مجددًا، وهو ما لن يكون سهلًا ونحن نعرف ذلك».

وتابع أفضل لاعب في إفريقيا: «لكن مما رأيتموه في السنوات القليلة الماضية، كل شيء ممكن، ويمكننا فعلها وتكرارها مجددًا، فقط نحتاج أن نبقى جائعين بطريقة جيدة وأن ندفع أنفسنا للنهاية».

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