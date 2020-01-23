شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني: «سأضحي بنفسي من أجل فوز ليفربول بالألقاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، استعداده التضحية بنفسه من أجل نجاح فريقه مؤكدًا أنه ينتظر المثل من زملائه.

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وأوضح «ماني»، في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: «حتى ينجح الفريق وأنجح كذلك، أعتقد أن علي التضحية بنفسي لأقدم كل شيء ممكن للفريق وبالتأكيد سيفعل كل اللاعبون المثل».

وأضاف: «بالتأكيد حققنا أشياءً ونريد تحقيق المزيد وأشياءً كبيرة مع النادي، نريد الفوز بالبطولات، الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مجددًا، وهو ما لن يكون سهلًا ونحن نعرف ذلك».

وتابع أفضل لاعب في إفريقيا: «لكن مما رأيتموه في السنوات القليلة الماضية، كل شيء ممكن، ويمكننا فعلها وتكرارها مجددًا، فقط نحتاج أن نبقى جائعين بطريقة جيدة وأن ندفع أنفسنا للنهاية».