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ألبا يفك شفرة إيبيزا في الكأس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

عاد  جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق ، إلى مستواه الحقيقي خلال نصف ساعة ماراثونية أمام إيبيزا أمس الأربعاء، ضمن مواجهات دور ال٣٢ من مسابقة كأس الملك.

ونجح ألبا بفك شفرة إيبيزا، الذي أغلق عدة مناطق بوجه برشلونة وشكل تكتل دفاعي حصين مع إغلاق العمق أمام جريزمان، حتى أدخل كيكي سيتين ألبا ليغوص وسط الدفاعات ويرسل كراته، التي افتكت هذا الحصار ويعود بالبلوجرانا بفوز ثمين.

جدير بالذكر أن ألبا لم يكن عند حسن الظن به طيلة الموسم الحالي، في ظل صدمته مما حدث خلال مواجهة في نصف نهائي العام الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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