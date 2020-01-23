شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألبا يفك شفرة إيبيزا في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
عاد جوردي ألبا الظهير الأيسر لفريق برشلونة، إلى مستواه الحقيقي خلال نصف ساعة ماراثونية أمام إيبيزا أمس الأربعاء، ضمن مواجهات دور ال٣٢ من مسابقة كأس الملك.
ونجح ألبا بفك شفرة إيبيزا، الذي أغلق عدة مناطق بوجه برشلونة وشكل تكتل دفاعي حصين مع إغلاق العمق أمام جريزمان، حتى أدخل كيكي سيتين ألبا ليغوص وسط الدفاعات ويرسل كراته، التي افتكت هذا الحصار ويعود بالبلوجرانا بفوز ثمين.
جدير بالذكر أن ألبا لم يكن عند حسن الظن به طيلة الموسم الحالي، في ظل صدمته مما حدث خلال مواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
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