شكرا لقرائتكم فتحى بيراميدز جاهز لمواجهة إينوجو رينجرز بعد العودة من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويجهز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، محمد فتحي لمنحه جزء من المشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيري المقرر لها في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وغاب محمد فتحي عن صفوف بيراميدز لمدة تقترب من الستة أسابيع بعد اصابته بتمزق في العضلة الضامة، وظل طوال الفترة الماضية يخضع لجلسات علاجية تحجت أشرف طبيب الفريق أيمن فريد.

وتلقى نادي بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد الدفاع الجوي.

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وخاطب نادي بيراميدز الاتحاد الأفريقي، عن طريق اتحاد الكرة المصري، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوي خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائي عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وكان الاتحاد الأفريقي اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم علي محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلي، بينما الحكم الرابع، محمد عثماني.