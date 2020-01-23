شكرا لقرائتكم مجلس المصري يشترط تصحيح المسار للإفراج عن مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن فوز المصرى على نوذابيو الموريتانى فى المباراة المقبلة المقررة بينهما الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من الكونفيدرالية لن يكون سببا فى الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين .

وأضاف نفس المصدر أن الدخول فى المنافسة على المربع الذهبى وعودة الفريق لسابق عهده يعد السبب الوحيد لعودة المستحقات المالية للاعبين خاصة وأن الإدارة الخضراء تسعى دائما لتوفير كافة طلبات اللاعبين ولن تتأخر يوما فى تلبية مستحقاتهم بالإضافة إلى التعاقد مع أحد أفضل المديرين الفنيين فى مصر خلال الوقت الحالى .

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وأختتم المصدر حديثه بالقول أنه لا نية مطلقا فى رحيل إيهاب جلال حاليا مهما كانت النتائج فى ظل اقتناع مجلس الإدارة بقدراته الفنية ومهارته فى التدريب ، وقناعة الجميع أن اللاعبين لديهم أفضل من ذلك والدليل تحقيق نتائج أفضل من ذلك خلال الموسم الماضى مع نفس المدير الفنى عندما تعاقد معه النادى ووقتها كان الفريق فى المراكز المتأخرة وأنهى الدورى فى المركز الرابع .

ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصرى يرفض الدخول طرف فى الأزمة مؤكدا لمسئولى المصرى أنه لن يتم قيد أى لاعب جديد للفريق البورسعيدى، إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولى، وهو ما تفهمه مسئولو المصرى، خاصة أنه مازال هناك 10 أيام فى فترة القيد بالميركاتو الشتوى.