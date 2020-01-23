شكرا لقرائتكم أسامة نبيه محذرا البدرى: لو أتغلبت مباراة "هتروح" ومتعملش زى برادلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر أسامة نبيه مدرب المنتخب السابق، حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الحالى وجهازه المعاون، من النغمة التى يرددها الكثير حول ضعف مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة التى أقيمت فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

ونصح أسامة نبيه فى تصريحات مع أيمن يونس فى برنامج "الفيلسوف" على "أون سبورت"، مدرب المنتخب قائلا: "اوعى ترمى ودانك للناس اللى بتقول أن المجموعة سهلة وده من تجارب سابقة، أول ما هتتغلب ماتش هتروح على طول".

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وأضاف نبيه لـ البدرى: "لازم تبنى فريق قوى يكون جاهز للمواجهة النارية الفاصلة بعد هذه المجموعة وغالبا هتكون مع السنغال أو غانا والجزائر والمغرب والكاميرون أو نيجيريا، هو دا الاختبار الحقيقى مش المجموعة، وأخشى عليك من مصير برادلى بعدما عمل فريق كسب بيه المجوموعات وشال 6 من غانا".

وطالب نبيه من حسام البدرى، أن ينظر لبعض اللاعبين المتألقين فى مباريات الدورى المصرى، وفى مقدمتهم أكرم توفيق لاعب الأهلى المعار إلى الجونة، والذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الساحلى، قائلا: أكرم توفيق يسير على نهج طارق حامد لاعب الزمالك، فهو خامة مبشرة جدا".