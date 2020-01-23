شكرا لقرائتكم تفاصيل 60 دقيقة لصالح جمعة داخل الأهلى.. جلس مع شخص وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" تفاصيل وكواليس 60 دقيقة قضاها صالح جمعة، لاعب وسط النادى الأهلى، داخل القلعة الحمراء اليوم الخميس، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه.

وحضر صالح جمعة لمقر النادى الأهلى صباح اليوم، وفقا للموعد المحدد من جانب الجهاز الفنى لأداء اللاعبين التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فور وصول صالح جمعة مقر النادى الأهلى، توجه إلى صالة الجيم وقام بأداء بعض التدريبات البدنية، تحت إشراف الجهاز الطبى، ثم توجه لأرض الملعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع باقى زملائه.

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وبعد التوجه للملعب فوجئ صالح جمعة، بقرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، بمنعه من خوض التدريبات الجماعية، برفقة باقى زملائه، على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بين الثنائى بعد تصريحات صالح جمعة التى هاجم فيها مديره الفنى وأتهمه بتجاهله ومعاملته بطريقة سيئة، ليرد عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والمقاولون بأنه يتمنى التوفيق للاعب لكن فى نادى آخر.

ولم يجلس صالح جمعة مع أى شخص خلال تواجده داخل النادى الأهلى، بخلاف شخص وحيد هو طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، الذى تواجد برفقة اللاعب على مقاعد البدلاء أثناء خوض باقى اللاعبين التدريبات تحت إشراف فايلر وجهازه المعاون، وتبادل صالح جمعة الحديث مع أخصائى التأهيل حتى غادر ملعب التدريب ثم غادر مقر النادى.