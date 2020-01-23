شكرا لقرائتكم منتخب مصر للكرة النسائية يختتم معسكره استعداداً للثأر من المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره المفتوح، عصر اليوم الخميس، بأداء المران بملعب اتحاد الشرطة الرياضى، فى اطار استعداداته لخوض مباراة العودة أمام نظيره المغربى المقرر لها الثانى من فبراير المقبل بالمغرب، وبالتحديد مدينة سلا بملعب بوبكر عمار.

وقرر حسين عبد اللطيف تقسيم اللاعبات الفريقين وإقامة مباراة بينهما اليوم بدلا من خوض مباراة وديه أمام أحد الفرق تجنبا لإصابة اللاعبات.

ومنح الجهاز الفني راحه للاعبات غدا الجمعة لينطلق بعدها المعسكر المغلق يوم السبت وحتى موعد السفر واعلن المدير الفنى ان المعسكر الاخير لن يضم سوى 19 لاعبة فقط هن المرشحات للسفر لاداء مباراة العودة.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو لجنة ادارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية للاعبات عدم وجود مستحيل فى كرة القدم وطالبتهن بالتركيز وعدم تكرار اخطاء مباراة الذهاب وتمثيل مصر بشكل مشرف مهما كانت نتيجة مجموع المباراتين.

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وألغى الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، فكرة إقامة مباراة ودية اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام المغرب فى التصفيات المؤهلة لمكأس العالم للسيدات، وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بتقسيمة بين اللاعبات المتواجدات داخل المعسكر الحالى.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم فاكسا من نظيره المغربي يفيد بتحديد ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا لإقامة المباراة وحدد الاتحاد المصري يوم 30 يناير موعد لمغادرة أرض الوطن والتوجه للمغرب لأداء المباراة.

وتقام تدريبات المنتخب بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة ويضم المعسكر فرح سمير وإلهام هاني وحبيبه خالد وندى إبراهيم الغريب ومروة طلعت ونادين غازي ونادين الشافعي ودانا ندي وليلي شريف وندي عماد وليلي زاهر وهدى شكري ونادية رمضان وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وهنا وجيه وملك تامر وجيداء المستكاوي وملك شوكت وبسمة محمد وندي خالد وإسراء فرج وإيمان حسن ويارا ياسر وأمل ناصر.

ويغيب عن صفوف الفريق أميرة محمد ورنا هشام وسيلينا صاروفيم لظروف الدراسة.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف لعلاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب أمام المغرب وشدد علي اللاعبات بضرورة التركيز جيدًا من أجل عدم تكرارها.