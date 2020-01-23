شكرا لقرائتكم كارتيرون يستبعد كاسونجو من مواجهة مازيمبي الكونغولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون بضم حارسين فقط إلى قائمة مواجهة مازيمبى وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد، وعقد المدير الفنى للزمالك، إلى جانب عدم ضم الكونغولى كابونجو كاسونجو لعدم جاهزيته للمواجهة وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع سامى الشيشينى المدرب العام للفريق، على هامش مران اليوم الخميس، لمناقشة بعض الأمور الفنية والخططية التى ستنفذ بمران اليوم وهو التدريب الأخير الذى يخوضه الأبيض استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى غداً على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وبدأ مران الزمالك بفقرة تأهيلية خفيفة لمدة 5 دقائق بالجرى حول الملعب أعقبها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، تؤدى كل منها تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة وبدون تحت إشراف المدير الفنى للفريق الفرنسى باتريس كارتيرون، كما أجرى عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك عدة تدريبات لرباعى الحراس محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى وظهروا بأفضل استعداد وتركيز، عقب تلك الفقرة شارك الثنائى أبوجبل وعواد فى التقسيمة بصحبة اللاعبين، فى حين واصل جنش وصبحى التدريبات تحت قيادة عبد السلام.

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وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على إجراء تقسيمة قوية بالجزء الأخير من الملعب قادها استعدادا لمواجهة مازيمبى، ووجه المدير الفنى للزمالك خلال التقسيمة بعض التعليمات الفنية للاعبين كذلك حرص على إيقافها فى بعض الأحيان لتصحيح بعض الأخطاء لتجنب أية عقبات قبل مواجهة الغد.

وسيدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب المران استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى التى سيقودها الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.