الخطيب يجتمع مع أمير توفيق من أجل صلاح محسن وعبد المنعم

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جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مطولة مع أمير توفيق مدير التعاقدات لحسم انتقال ثنائي الفريق صلاح محسن والمدافع الشاب محمد عبد المنعم لسموحة، وانهت ادارة سموحة اتفاقها مع الأهلي لاستعارة الثنائي حتي نهاية الموسم الجارى. وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ويدخل الأهلى المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل النجم المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتى الهلال السودانى فى المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم فى المركز الرابع بنقطة واحدة، ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز على الفريق التونسى قبل مواجهة الهلال فى السودان لضمان التأهل.

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