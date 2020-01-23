شكرا لقرائتكم فايلر يوجه العديد من النصائح لبادجي فى أول مشاركة له بمران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت ملامح أداء السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران فريقه اليوم، والذى شهد مشاركته لأول مرة فى التقسيمة بشكل عام، ويتميز بادجى بكونه محطة جيدة يرتكز عليها زملاؤه، كما يمتاز بدقة التمرير وصناعه الفرص لزملائه، فضلا عن إجادته لضربات الرأس، فى الوقت الذى أظهر المران رعونة المهاجم السنغالى أمام المرمى، الأمر الذى تسبب فى إهداره العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

وتدخل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى أكثر من مناسبة لتوجيه اللاعبين وبالأخص اليو بادجى، الذى نال نصيب الأسد من توجيهات فايلر.

وحدد رينيه فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

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ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة النجم الساحلى المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

قام مسئولو النادى الأهلى بتحويل 500 ألف يورو لنادى رابيد فينا النمساوى تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليونى يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلى مع اللاعب السنغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.