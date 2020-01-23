شكرا لقرائتكم طارق سليم مديراً فنياً لفريق كرة السلة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان عصام عبد الحميد تقدم باستقالته وتولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين السابقتين .

ومن المقرر أن يتولى طارق سليم المهمة الفنية لفريق رسميا بعد غد السبت ، حيث يقود التدريبات الخاصة بالفريق فى إطار الاستعداد لمواجهات بطولة الدورى ،و التى يستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 11 فبراير المقبل .

Advertisements

ويتكون الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بالزمالك من طارق سليم مدريا فنيا ، و هشام أبو سريع مدرب عام ، و على الجناينى مدرب .

وكان آخر ظهور لطارق سليم فى الدورى المصرى فى تدريب طلائع الجيش و من قبله سلة الجزيرة و التى حقق معها بطولة الدورى و وصل بالفريق الى التصفيات الافريقية .

يتصدر فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال بقيادة أشرف توفيق ترتيب بطولة الدورى السوبر بعد انتهاء مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد أن فاز فى 9 مباريات وخسر فى اثنان، برصيد 20 نقطة، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، وعدد المباريات التى خاضها وعدد مرات الفوز و الخسارة .

وفى المركز الثالث يأتى الاتحاد السكندرى بعد أن خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، و وصل رصيده إلى 19 نقطة، وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى خمسة مباريات و خسر فى 6 مواجهات، ووصل رصيده الى 16 نقطة، وجاء خلفه سبورتنج برصيد 15 نقطة، وفيما يخص أخر 3 مراكز فهى سموحة و طلائع الجيش و مصر للتأمين، وجاءت نقاطهم 15 و 12 و12 على الترتيب .