مختار مختار يعود للإنتاج الحربي بعد أداء مناسك العمرة

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جدة - عمرو شويل يعود مختار مختار، المدير الفنى للانتاج الحربى، للقاهرة غداً الجمعة بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيداً لقيادة فريقه فى مباراة الاسماعيلى المقبلة المقرر لها 30 يناير الجارى بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام. ووقع عفيفى على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ولاقى مستوى اللاعب إعجاب مختار مختار المدير الفنى للفريق ليطلب التعاقد معه. Advertisements ويعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا. وتمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بـ"شيكا" مواليد 2001، الذى هرب من النادى لإسبانيا عن طريق وكيل أعماله، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لاسيما بعدما أبدى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج إعجابه بالإمكانيات الهجومية للاعب، مؤكداً أنه سيسعى لتصعيده للفريق الأول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته .

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